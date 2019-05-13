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ЦИК Казахстана аккредитовал 67 международных наблюдателей

Политика

Аккредитация будет закрыта 3 июня 2019 года в 18:00 (15:00 по Москве)

Нур-Султан, 13 мая 2019, 09:03 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Казахстана (ЦИК) аккредитовала на досрочные выборы президента республики 22 наблюдателя от ОБСЕ. Об этом 13 мая заявила член ЦИК Зауреш Баймолдина, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет закрыта 3 июня 2019 года в 18:00 (15:00 по Москве). Баймолдина добавила, чтоб общая численность зарегистрированных международных наблюдателей достигла 67.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая ЦИК Казахстана аккредитовала 45 наблюдателей от различных международных организаций, в том числе от Межпарламентской ассамблеи СНГ, ОБСЕ и СНГ.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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