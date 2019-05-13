Центральный военный совет КНР взялся за прозрачность военных расходов

Пекин, , 08:50 — REGNUM Главная канцелярия Центрального военного совета КНР выпустила план дальнейшей регулировки военных расходов, сообщает газета China Daily.

В плане изложена стандартная процедура расчета и возмещения расходов по воинским частям и уточнены обязательства различных департаментов. Кроме того, в нем изложены конкретные требования по утверждению финансовой политики в армии, а также по укреплению надзора в данной сфере.

Как отмечают в ведомстве, новые правила призваны помочь наладить более прозрачную и чёткую систему проверки военных расходов и устранения неподобающих финансовых практик в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМФ Китая обзавелся двумя новейшими эсминцами проекта 052D, которые были спущены на воду в китайкой провинции Ляонин.

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