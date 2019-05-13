Понедельник, 13 Мая 2019 года
09:33:56 МСК

Итоги первого тура выборов президента в Литве: премьер должен уйти

Политика

Во втором туре на выборах президента Литвы сразятся Шимоните и Науседа

Итоги первого тура выборов президента в Литве: премьер должен уйти
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы в Латвии

Вильнюс, 13 мая 2019, 08:48 — REGNUM  Во втором туре выборов президента Литвы бороться будут кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая. По предварительным данным, после подсчёта голосов Шимоните, которая выиграла первый тур, набрала 31,13% голосов избирателей, Науседа — 30,95% голосов.

Отметим, что действующий премьер Саулюс Сквернялис занял третью позицию. Он ранее обещал уйти в отставку, если не удастся пройти во второй тур выборов.

Напомним, в Литве 12 мая прошли выборы президента Литвы и два референдума. За пост главы страны состязались девять кандидатов. Второй тур состоится 26 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить