Итоги первого тура выборов президента в Литве: премьер должен уйти

Вильнюс, , 08:48 — REGNUM Во втором туре выборов президента Литвы бороться будут кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая. По предварительным данным, после подсчёта голосов Шимоните, которая выиграла первый тур, набрала 31,13% голосов избирателей, Науседа — 30,95% голосов.

Отметим, что действующий премьер Саулюс Сквернялис занял третью позицию. Он ранее обещал уйти в отставку, если не удастся пройти во второй тур выборов.

Напомним, в Литве 12 мая прошли выборы президента Литвы и два референдума. За пост главы страны состязались девять кандидатов. Второй тур состоится 26 мая.