Мэру Екатеринбурга всё-таки нашли заместителя по идеологии

Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM Заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского по вопросам внутренней и информационной политики стала экс-советник главы города Екатерина Кузёмка. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Кузёмка была назначена советником мэра совсем недавно — в середине февраля 2019 года — и отвечала за взаимодействие со СМИ. До этого она работала политтехнологом, помогая ряду депутатов на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году, а перед этим была заместителем главы исполкома в свердловском отделении «Единой России» (с данной должности Кузёмка ушла в 2016 году).

Предыдущий человек на должности вице-мэра «по идеологии» (как прозвали должность в СМИ), политолог Анатолий Гагарин, не продержался на посту и шести месяцев. Придя в декабре 2018 года, Гагарин был вынужден уйти после претензий прокуратуры в середине марта 2019 года.

Напомним, 8 мая 2019 года мэрия Екатеринбурга заявила о желании переименовать должность вице-мэра по вопросам внутренней и информационной политики. Возможно, в ближайшем будущем должность будет называться «заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью».

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