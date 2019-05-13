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Рухани призвал политические силы Ирана объединиться

Политика

Спасение в единстве

Рухани призвал политические силы Ирана объединиться
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 13 мая 2019, 08:41 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран может столкнуться с более серьезными вызовами, чем война 1980 года с Ираком, сообщает 13 мая Al Jazeera.

В связи с этим политик призвал все политические силы страны объединиться, чтобы адекватно ответить на возможные угрозы.

«Сегодня сложно сказать, является ли наше положение лучше или хуже, чем во время войны 1980−1988 годов, тем не менее тогда у нас не было проблем с финансами и с экспортом нефти», — отметил Рухани.

«Давление со стороны врагов — это беспрецедентная война для истории государства со времен Исламской революции, но я не отчаиваюсь и надеюсь, что мы сможем это преодолеть, если будем едины», — резюмировал президент.

Напомним, после прихода к власти в Белом доме президента Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Ираном значительно осложнились. Лидер США расторг ядерную сделку с Ираном и обложил страну новыми санкциями.

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