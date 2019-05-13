Резонансная инсталляция, варварство и авиаскандалы: неделя в Оренбуржье

Оренбург, , 09:54 — REGNUM В Оренбургской области неделя (6−12 мая) отмечена рядом скандалов в сфере пассажирских авиаперевозок. Скандал разразился вокруг инсталляции, представленной медицинским вузом в День Победы. Представитель центрального штаба ОНФ Светлана Калинина подвергла критике благоустройство набережной Урала в Оренбурге, а в мэрии заявили, что объекту культурного наследия, пережившему недавно ремонт и реставрацию, нужен капитальный ремонт. Об этом подробнее в материале ИА REGNUM.

Возвращение туристов и жёсткая посадка

6 мая в Москву из Турции прибыли 30 туристов, которые отказались лететь из Анталии в Оренбург через Дубай, сообщает портал orenday.ru. Напомним, что 3 мая в Дубае застряли туристы из-за неисправности самолёта. Когда воздушное судно было подано, то не все туристы согласились на нём возвращаться домой, испугавшись полёта на отремонтированном лайнере. Тогда за туристами перевозчик решил отправить самолёт из Анталии. Это вызвало конфликт на борту между пассажирами, отдыхавшими в Турции, и экипажем. Туристам лишь на борту завили об отмене прямого рейса и о том, что борт должен забрать застрявших в ОАЭ соотечественников. Людям предстояло перенести не 5 часов в полете, а вдвое больше. В результате несогласные покинули авиасалон. 30 человек сошли с трапа. Авиаперевозчик заверил, что по мере наличия свободных мест оренбуржцев будут возвращать из Москвы в Оренбург, сообщает портал orenday.ru.

Ситуация с чартерными рейсами в Дубай и Анталию отразилась и на тех туристах, которые купили тур из Оренбурга в Турцию. 6 мая они должны были вылететь на отдых за границу, однако рейс задержали. В соцсетях среди возмущений были и комментарии по поводу того, что причин могла быть веской, например, техническая неполадка. В оправдание задержки, пользователи отмечали, что повторения трагедии, подобной в Шереметьево 5 мая, никому не надо.

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Стоит отметить, что вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Мурманск. На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, погиб 41 человек. Врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер направил телеграммы с соболезнованиями от себя лично и от лица всех оренбуржцев в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из-за ЧП были внесены изменения в расписание рейсов в московском аэропорту. По данным пресс-службы оренбургского аэропорта, в Оренбурге ни одного рейса в столицу не отменяли.

По данным информресурсов, 11 мая в аэропорту Оренбурга совершил жесткую посадку пассажирский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Nordwind. Вылет лайнера был задержан на несколько часов. В самой авиакомпании позднее не подтвердили журналистам, что была жёсткая посадка. Представитель авиакомпании заявил, что «после аварии в Шереметьево все перестраховываются».

Скандальная инсталляция

В Оренбурге медицинский государственный университет стал организатором инсталляции, которая вызвала большой резонанс. На проспекте Победы развернули полевую палатку, где провели театрализованную операцию над раненым солдатом. Рядом с палаткой стояли тазы с имитацией окровавленных бинтов и отрезанной кисти руки.

Блогер Андрей Л. 10 мая на своей странице в соцсети оставил запись относительно креатива медицинского вуза:

«Деградация через некрофилию… Ну вот и все… идиотизм, помноженный на извращения достиг и моего любимого города… Вроде как раньше Оренбург не отличался особым цинизмом в победобесии… Ну да, были развалюхи с башнями танков, были наклейки «можем повторить»… был цинизм, но он не пробивал дна! Можно сказать, во многих городах было гораздо хуже! Но инсталляция ОрГМУ (Оренбургский государственный медицинский университет) просто превзошла все границы разума».

Блогер обратился в интернет-приёмную прокуратуры с просьбой провести проверку по факту размещения инсталляции на массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы около Оренбургского государственного университета. В данной инсталляции, организованной медвузом, по мнению заявителя, были использованы недопустимые для детской психики материалы, такие как «манекен руки» и «окровавленные бинты, простыни и повязки». При этом не было указано, что данная инсталляция имеет возрастные или иные ограничения. Также были проведены фотосессии с «раненными солдатами»:

«Прошу проверить данную инсталляцию на соблюдение Российского законодательства и в случае, если нарушения будут найдены, принять меры прокурорского реагирования».

Между тем, оренбуржцы разделились в оценке инсталляции. Одни считают, что 9 мая не надо устраивать на улицах «анатомические театры». Другие называют лишним натравливание прокуратуры на вуз.

«Вы не пошли к ним (студентам) поговорить, не поговорили с мэром о том, что, может быть, стоит вообще убрать все зоны, банеры, продажу шашлыков и булочек на пути шествия полка. Вы не узнали, что ребята собирали медицинские инструменты времён войны и восстановили содержимое чемоданчика военного доктора. Вы даже поленились загуглить, какой такой закон они, по вашему мнению, нарушили», — оставил комментарий один из пользователей.

Автор поста же подчеркнул, что травли студентов не будет, проверке подвергнуть должны преподавателей. С его точки зрения, есть достаточно других способов показать ужасы войны:

«И я же не прошу прокуратуру наказать. Я прошу дать правовую оценку… Есть способ доказать, что имеется красная черта, за которую нельзя заходить. Ведь рассказывая детям об ужасах маньяков-расчленителей, не показывают расчлененку. Или при описании новостей о сексуальных преступлениях не показывают изнасилованные органы. Есть понятие детской психики и возрастных ограничений. И мне кажется, что эти законы создавались все же с учетом мнения психологов. Кстати, законы, связанные с защитой детей, их психики и здоровья я считаю вполне адекватными. Я не выступаю против показа вообще. Я выступаю лишь за то, чтобы стояли возрастные ограничения».

«Инсталляция конечно не однозначная, по сути её просто могло и не быть, что было бы наилучшим вариантом, а привлечение прокуратуры всё же лишнее», — считает другой оренбуржец.

Стоит отметить, что и прошлые годы медунивеситет также разворачивал полевую палатку, имитирующую военный госпиталь. Однако прошлые инсталляции обходились без скандалов.

Добавим, что 9 мая музей под открытым небом «Салют, Победа!» подвергся нашествию посетителей, однако многие из них вели себя варварски, игнорируя таблички, запрещающие трогать экспонаты, и призывы техперсонала парка. Почти все экспонаты, военная техника и машины, которые использовались в тылу, были «оккупированы» как взрослыми, так и детьми.

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После реставрации спуску к Уралу нужен капремонт

В Оренбурге 11−12 мая побывала член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Среди объектов, которые попадали под пристальное внимание общественницы стал спуск к Уралу на Набережной. По мнению Калининой, лестница требует капитального ремонта, косметический уже не поможет. Первый заместитель главы Оренбурга Сергей Чуфистов с этим мнением согласился, сообщает портал Урал56.

ОНФ намерен запросить информацию по ситуации, возникшей вокруг объекта культурного значения и его ремонта, реставрации, у прокуратуры области. Общественница недоумевает по поводу того, что после плохо сделанных ремонта и реставрации компания до сих пор не находится в реестре недобросовестных подрядчиков.

Также Светлана Калинина осмотрела два участка набережной, которые были реконструированы в 2017 и 2018 годах. Она отметила несоответствия, в частности отсутствие ограждений на детской железной дороге, большое количество урн, наличие резиновой дорожки, которая, по ее словам, стоит в шесть раз дороже и начнет разрушаться через несколько лет, а также перголы с дырявой крышей. Её удивило и большое количество фонарей, тогда как по всей стране такие фонари убирают и им на замену приходят энергосберегающие лампы. Она заявила, что проектные решения в Оренбурге для неё остались загадкой, а смысл проекта набережной ей не нравится.

«Спуск к реке Урал требует капитального ремонта, не будем скрывать этого выражения. Он требует не только какой-то там частичной замены. Но это решается и решается на уровне суда для того, чтобы уже поменять частично материалы, поставить долговечные, использовать гранит и другие материалы», — сказал Чуфистов.

Стоит отметить, что отремонтированный спуск к Уралу в Оренбурге многие называют позором города. Напомним, что лестница воссоздавалась по проекту 1952 года. Подрядчик заверял, что используется долговечный материал. Однако, после открытия объекта в декабре 2017 года оренбуржцы заметили, что штукатурка отслаивается. Ремонт продолжился, но после второго открытия спуска вновь были выявлены недостатки, люди жаловались на скользкие ступени, ржавчину на лестничных маршах и разрушение «уникального цемента».

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