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Барзани провел переговоры с патриархом Ассирийской церкви Востока

Политика

Стороны обсудили борьбу с экстремизмом

Барзани провел переговоры с патриархом Ассирийской церкви Востока
jan Sefti
Масуд Барзани

Эрбиль, Ирак, 13 мая 2019, 08:30 — REGNUM  Глава Демократической партии Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с патриархом Ассирийской церкви Востока Мар Гиваргизом и сопровождающей его делегацией, сообщает 12 мая Kurdistan.ru.

Стороны обсудили будущее христианской церкви в регионе. Участники переговоров сошлись во мнении о необходимости искоренения экстремизма и насилия в регионе, а также во всем мире.

Патриарх поблагодарил курдского лидера за постоянные усилия по укреплению межконфессионального мира в регионе, а также борьбе с межэтническими противоречиями.

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