Барзани провел переговоры с патриархом Ассирийской церкви Востока

Эрбиль, Ирак, , 08:30 — REGNUM Глава Демократической партии Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с патриархом Ассирийской церкви Востока Мар Гиваргизом и сопровождающей его делегацией, сообщает 12 мая Kurdistan.ru.

Стороны обсудили будущее христианской церкви в регионе. Участники переговоров сошлись во мнении о необходимости искоренения экстремизма и насилия в регионе, а также во всем мире.

Патриарх поблагодарил курдского лидера за постоянные усилия по укреплению межконфессионального мира в регионе, а также борьбе с межэтническими противоречиями.