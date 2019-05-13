Командующий КСИР: Авианосец США не представляет для Ирана угрозы

Тегеран, , 08:26 — REGNUM Командующий ВВС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что американский авианосец не представляет для Ирана серьезной угрозы, сообщает 13 мая Al Jazeera.

«Авианосец, на котором находится по меньшей мере 40−50 самолетов, а также 6 тыс. военнослужащих, прежде представлял для нас серьезную угрозу. Теперь это всего лишь цель», — подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, Соединенные Штаты направили в регион Ближнего Востока авианосную группу. Причиной подобного решения стали «четкие признаки» угрозы американским войскам со стороны Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что военная разведка привела доказательство потенциальной угрозы со стороны Тегерана. Авианосная группа должна будет сдерживать возможные акции агрессии, а в случае необходимости — реагировать на них.

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