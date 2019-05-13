Прокуратура подтвердила неправоту думы Иркутска

Иркутск, , 08:04 — REGNUM Прокурор Иркутска Дмитрий Прушинский подтвердил незаконность требований думы города Иркутска о предоставлении губернатором Иркутской области Сергеем Левченко документов по проверке депутатов. Об этом сказано в официальном сообщении, опубликованном сегодня, 13 мая, на сайте регионального правительства.

По оценке прокуратуры, требование муниципального порядка противоречит федеральному законодательству и вторгается в компетенцию органов власти. По требованию прокуратуры дума должна рассмотреть данное представление на ближайшем заседании и принять меры по устранению нарушений законодательства. Это означает, что городской парламент доложен изменить порядок рассмотрения заявлений губернатора.

В правительстве Приангарья подчёркивают, что Сергей Левченко неоднократно направлял в думу Иркутска письма, содержащие аналогичные приводимым прокуратурой доводы. Однако депутаты их неоднократно игнорировали, вновь и вновь заявляя о необходимости получения дополнительных документов в отношении отдельных депутатов, чьи декларации о доходах были признаны недостоверными.

Параллельно с этим муниципальный парламент обратился с законодательной инициативой в областной парламент.

«Проект закона, подготовленный думой Иркутска, предусматривает аналогичную норму о представлении дополнительных документов, следовательно, направив такой проект закона, депутаты не учитывают явные противоречия федеральному закону, которые установлены прокуратурой Иркутска», — подчёркивают в правительстве Иркутской области.

Напомним, явное противостояние между губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и Иркутской городской думой наметилось в начале 2019 года по итогам антикоррупционных проверок. Выяснилось, что не все главы и депутаты в Иркутской области оказались честны при заполнении требуемых сведений о доходах: одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин.

В начале февраля 2019 года дума Иркутска проигнорировала заявление главы региона о прекращении полномочий депутата Григория Резникова, указавшего недостоверные сведения о доходах в 2018 году. Вместо этого народные избранники проголосовали за то, чтобы обратиться к главе Иркутской области Сергею Левченко с ходатайством направить им проект решения думы о досрочном прекращении полномочий этого парламентария, а также документы, подтверждающие факты, которые являются основанием для досрочного прекращения полномочий.

В итоге Сергей Левченко направил исковое заявление в суд на думу города Иркутска, поскольку полагает, что этот орган явно уклоняется от принятия решения по заявлению главы региона о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство.

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