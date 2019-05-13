Египет и Саудовская Аравия призвали Трампа изменить политику в Ливии

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали американского лидера Дональда Трампа изменить политику США в Ливии, сообщает The Wall Street Journal.

«В начале апреля Мухаммед бен Сальман и Абдель Фаттах ас-Сиси призвали Трампа поддержать генерала Халифу Хафтара, силы которого стремятся захватить столицу Ливии Триполи», — пишет издание со ссылкой на источники.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ начать штурм Триполи, чтобы освободить столицу Ливии «от террористов». Триполи контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем, сформированное и поддерживаемое Европейским союзом.

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