Французский политик осудил «антироссийскую истерию» в ЕС

Париж, , 07:42 — REGNUM Европейский союз (ЕС) должен поменять свою политику и прекратить давление на Россию. Такое мнение высказал лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Об этом сообщает газета Le Figaro.

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Политик также призвал на предстоящих выборах в Европарламент сделать ставку на кандидатов, которые нацелены на перемены в политике ЕС относительно России.

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в Европарламенте», — сказал Меланшон.

Лидер партии также выступил за перемены в отношении политики Североатлантического альянса, раскритиковав идею о вступлении в НАТО Грузии и Украины. По его словам, это может быть чревато последствиями. Политик отметил, что Европа не контролирует НАТО, а усиление напряжённости в отношениях с Россией — не в европейских интересах.

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Также Меланшон признался, что его часто называют «российским агентом», однако для него это «большая честь», потому что политик «хочет мира».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики России.

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