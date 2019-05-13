Министр сельского хозяйства Франции совершил визит в Токио

Токио, , 07:46 — REGNUM Министр сельского хозяйства Франции приветствовал положительное влияние торгового соглашения между странами Европейского союза (ЕС) и Японией, особенно в сфере экспорта вина, во время визита в Японию 12 мая, сообщает Le Figaro.

«Этот договор, вступивший в силу в начале февраля, является очень хорошим стимулом для развития торговли, и мы можем только приветствовать его», — заявил министр во время визита в Токио после министерской встречи G20 в Ниигата (Япония).

По его словам, экспорт французских вин за первые три месяца применения соглашения увеличился на 20%.

«С другой стороны, это не слишком сильно отразилось на сыре и говядине, мы должны идти быстрее», — добавил Дидье Гийом, отметив проблемы с «распределением тарифных квот».

Известно, что некоторые сельскохозяйственные продукты Франции по-прежнему облагаются налогами, которые будут постепенно уменьшаться, или квотами со сниженными таможенными пошлинами.

«Есть еще кое-какие изменения, и администрация Японии должна снять некоторые ограничения, чтобы дела шли быстрее», — отметил министр.

Напомним, торговое партнерство между Европейским союзом и Японией является крупнейшим в мире и охватывает более 630 млн человек и почти треть мирового ВВП.