Киев, Украина, , 07:29 — REGNUM

Властям Украины необходимо всего сутки, чтобы вернуть Донбасс под контроль Киеву, заявил бывший командующий операций объединенных сил (ООС) этой страны Сергей Наев.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток», — заявил Наев в эфире телеканала «1+1».

По его словам, украинские силовики должны будут быстро дойти до границы страны и закрепиться там. После этого «освобождением территории» Донбасса займутся нацгвардия и нацполиция, а также остальные силовые структуры.

Вместе с тем Киев не ставит задачу решить вопрос захвата Донбасса силовым путем, поскольку Киев определил в качестве основного политико-дипломатический путь, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Киев по-прежнему будет держать курс на вступление в НАТО и не изменит отношения с Россией.

Вместе с тем, отметил советник, возможности «вернуть» Донбасс и Крым военным путем нет. По его словам, если Украина решится на проведение военной операции, «потери будут огромными».

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