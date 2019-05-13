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Путин встретится с федеральным президентом Австрии в Сочи

Политика

Лидеры двух стран примут участие в заседании форума общественности «Сочинский диалог»

Путин встретится с федеральным президентом Австрии в Сочи
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. 2018. Вена

Москва, 13 мая 2019, 07:28 — REGNUM  Президент России Владимир Путин проведёт переговоры федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом. Встреча состоится 15 мая в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран примут участие в заседании форума общественности «Сочинский диалог». Форум создан для укрепления связей между гражданскими обществами России и Австрии.

Также Путин и ван дер Беллен обсудят перспективы двусторонних отношений в различных сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем.

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