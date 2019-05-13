Приангарье поддерживает упрощение декларирования доходов сельских депутатов

Иркутск, , 07:11 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал законопроекты, упрощающие декларирование доходов сельских депутатов. Речь идёт о поправках в федеральные законы «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официальной публикации на этот счёт, глава Приангарья полагает, что требования к заполнению большого пакета декларативных документов не учитывают особенностей сельского уровня местного самоуправления, создают для сельских депутатов трудности по получению необходимых документов (например, выписок с банковских счетов) из-за удаленности сельских поселений от крупных населенных пунктов.

Сергей Левченко также напомнил, что значительную часть сельских депутатов составляют граждане, получающие единственный доход по основному месту работы или пенсию (работники бюджетной сферы, рабочие, пенсионеры), и что осуществление депутатских полномочий на непостоянной основе в сельских поселениях, по сути, сводит к нулю риски получения каких-то выгод материального характера от данного статуса.

Напомним, поправки в Федеральный закон «О противодействии коррупции» в части упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе, изучают в Госдуме РФ. В конце апреля 2019 года соответствующую инициативу поддержало Псковское областное собрание депутатов.

Также нижней палате российского парламента предстоит рассмотреть поправки в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части установления мер ответственности для депутатов представительных органов муниципальных образований, назначаемых за коррупционные правонарушения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пскове поддержали сельских депутатов: трудно отчитываться о доходах