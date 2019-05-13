Прокурор Хакасии за год разбогател

Абакан, , 06:57 — REGNUM Прокурор Хакасии Александр Кондратьев за 2018 год заработал 3 635 629,64 рубля (3,6 млн). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах Кондратьева опубликованы на официальном сайте республиканской прокуратуры.

Прокурору принадлежат земельный участок площадью 1201 кв. м, гараж, автомобиль Toyota Highlander, снегоболотоход CFMoto Tracker 800. У него в пользовании две квартиры (104,7 и95,7 кв. м), а также недостроенный дом площадью 170 кв. м.

Супруга Кондратьева за прошлый год заработала 1 328 624,68 рубля (1,3 млн). У неё есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. В пользовании — две квартиры (104,7 кв. м и 67,4 кв. м).

Как уже сообщало ИА REGNUM, прокурором Хакасии Кондратьев стал в июне 2018 года.

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Ранее, с июня 2015 года, он являлся прокурором Челябинской области. Будучи в этой должности, за 2017 год он заработал 3 111 425,81 рубля (3,1 млн). Его супруга отчиталась о доходах за этот период в размере 229,46 тыс. рублей.