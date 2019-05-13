Казань ждёт Путина на совещание по оборонно-промышленному комплексу 13 мая

Казань, , 06:38 — REGNUM Столицу Татарии для проведения первого из серии совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса 13 мая 2019 года может посетить Владимир Путин. Информацию об этом обнародовали казанские СМИ, но официально она пока не подтверждена ни на официальном сайте Кремля, ни республиканскими властями — в плане главы Татарии Рустама Минниханова на 13 мая визит президента не значится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Между тем, в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в мае стартует серия совещаний по военной тематики в новом формате. В 2018 году в ноябрьской серии встреч по военно-промышленному комплексу совещания прошли с участием руководящего состава Минобороны России, различных ведомств, руководителей оборонных предприятий России. На них рассматривался широкий круг вопросов, но главной темой стали вопросы, связанные с диверсификацией оборонно-промышленного комплекса.

Казань Владимир Путин в последний раз посещал в феврале 2019 года, где провёл расширенное заседание президиума Государственного совета. Во время визита президент дважды пошутил над главой Татарии Рустамом Миннихановым, чем вызвал различные домыслы по вопросу отношений с регионом. Позднее Дмитрий Песков отметил, что юмор не говорит о каком-то строгом отношении или претензиях со стороны президента, а отношения с Миннихановым «очень доверительные».

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О возможном майском визите Владимира Путина начали говорить в конце апреля 2019 года. Среди возможных мест посещения озвучивался Казанский авиазавод, на котором президент побывал в январе 2018 года, понаблюдав за испытаниями достроенного из советских заделов Ту-160, который должен стать прообразом нового варианта этого стратегического ракетоносца — Ту-160М2.

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Эксперты в телеграм-каналах отмечают, что нынешний визит президента, если он состоится, станет вторым большим для Татарии и важным, так как в ближайшие два года у республики два выборных цикла. 8 сентября 2019 года выборы 100 депутатов Госсовета, а в 2020 году — выборы главы.

«Визит первого лица важный показатель. С одной стороны Путин демонстрирует свою поддержку Рустаму Минниханову, с другой, подчеркивается особая значимость Татарстана, который второй раз стал центральным регионом в фундаментальных вопросах государства. На этот раз оборонных», — выразил мнение крупный телеграм-канал «Шалтай-Бабай».

В планах главы Татарии на 13 мая мероприятий, связанных с визитом Владимира Путина, пока нет. Нет сведений о визите и на официальном сайте Кремля.

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