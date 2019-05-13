США контролируют торговые отношения с Китаем, заявил Трамп

Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Текущие торговые отношения США и Китая таковы, как того хочется Вашингтону после недавнего повышения пошлины на китайскую продукцию. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Тwitter.

«Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем», — подчеркнул Трамп.

Он заявил, что Китай нарушил договоренности и попытался пересмотреть условия обсуждаемой торговой сделки. США будут получать от Китая десятки миллиардов долларов в виде пошлин, при этом экспортеры китайских товаров могут либо производить продукцию в США, либо поставлять её из стран, пошлины для которых не предусмотрены, написал Трамп.

Часть средств, полученных от введения пошлин, Вашингтон направит на развитие сельского хозяйства, а еще часть будет роздана голодающим в разных странах, заверил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что Китаю не стоит ждать очередных президентских выборов в США и затягивать с торговой сделкой. При этом он выразил уверенность в своей победе на выборах в 2020 году.

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