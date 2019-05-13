Российский самолет-наблюдатель готовится к полету над США

Москва, , 05:00 — REGNUM Наблюдательный полет над США выполнят российские инспекторы в рамках Договора по открытому небу в период до 20 мая. Об этом сообщает 13 мая газета «Красная звезда».

Российский самолет Ту-154МЛК-1 поднимется в воздух с аэродрома «Роузкранс» в штате Миссури и преодолеет до 4,8 тыс. км над американской территорией. Применение предусмотренной договором аппаратуры и соблюдение правил полета проконтролируют на борту американские специалисты.

С 13 по 17 мая российские инспекторы пролетят над территорией Боснии и Герцеговины на самолете Ан-30Б. Максимальная дальность полета составит 720 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле российский МИД заявил о замалчивании американской стороной своих нарушений Договора по открытому небу и необоснованных обвинениях в адрес РФ. Международный документ был подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 27 стран.

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