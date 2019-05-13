Количество нарушений партийной дисциплины в Китае продолжает падать

Пекин, , 04:54 — REGNUM Власти Китая расследовали 280 тыс. случаев нарушения партийной дисциплины на конец марта 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, 6690 чиновников были уличены в не целевом использовании общественных фондов на проведение банкетов или путешествий, получении взяток и прочих самых распространенных нарушениях.

При этом, отмечается, что общее число случаев правонарушений продолжает сокращаться с 2014 года, что не отменяет риски их роста. Период фестивалей и праздников в Китае является самым богатым на правонарушения.

Напомним, что еще в 2012 году Компартия Китая приняла свод правил скромности для партийных членов, которые призваны отучить их от не целевого использования общественных фондов, а также неумеренной жизни.

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