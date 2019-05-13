Россия не отпускает Литву, США раздают рекомендации Китаю: Радио REGNUM

Москва, 13 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- Одна из версий гибели пассажиров SSJ-100 не подтвердилась;
- Президент США рекомендовал Китаю не тянуть с торговой сделкой;
- «Одной из сильнейших армий в Европе» похвастался Порошенко;
- На выборах президента Литвы поспорили из-за Путина;
- В России изменились правила получения детских пособий.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1450.
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские МиГ-29 в Крыму — груда металлолома: Радио REGNUM