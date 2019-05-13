Шахназаров: США — корабль севший на мель, и нам пора от него отчаливать

Москва, , 04:09 — REGNUM Корабль США, который вёл мир к какой-то цели сел на мель и никуда не движется, поэтому России пора его покинуть, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам режиссера, современные Соединенные Штаты напоминают ему корабль с пробитым дном, который уже давно сидит на мели, но продолжает возвышаться над миром в виду его величины и имитировать деятельность, будто бы он куда-то ведет всё человечество.

«Этот корабль на грунте может стоять долго, он производит впечатление, он огромные, он царит над океаном, это может продолжаться долго, но империя не может не двигаться, она должна двигаться, у нее должна быть идея, но этого нет в современной американской политике», — заявил Шахназаров.

По его словам, самое страшное даже не то, что этот корабль стоит, а в том, что нынешняя Россия пребывает на этот самом корабле с момента распада СССР.

«Мы же в 1991 году заняли там каютку… это мы стали потом говорить: «дайте нам получше каюту, что мы тут в карме». Но мы на этом корабле, надо об этом думать, пора бы шлюпку спускать на воду и отчаливать с этого корабля, как на мой взгляд уже отчалили китайцы», — продолжил Шахназаров.

Отметим, что в эпоху холодной войны США провозглашали идеи свободы и демократии, которые должны были побороть «несвободный» социалистический лагерь во имя торжества демократии по всему миру. После распада СССР была провозглашена идея «конца истории», дескать в эпоху абсолютной победы капитализма и либерализма по всему миру, история закончилась и началась пост-история.

Однако вскоре, после 11 сентября 2001 года США заявили о «столкновении цивилизаций» и начале «крестового похода против ислама». А уже с 2003 года будучи на посту советника по национальной безопасности США, Кондолиза Райс провозгласила конец эпохи поддержи США национальных диктатур и начале поддержки «тяжелых сил демократии».

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Все это вылилось в «Арабскую весну», приведшую к насаждению самых радикальных форм исламизма и приходу к власти международных террористов в целом ряде африканских и ближневосточных стран, а затем и бандеровских нацистов на Украине. В связи с этим, нельзя утверждать, что США никуда не ведут мир, другое дело, что то, куда они ведут мир — это не путь развития, но хаоса.