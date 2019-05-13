Египет и монархии Персидского залива осудили диверсию в водах ОАЭ

Каир, , 04:08 — REGNUM Власти Египта и арабских государств Персидского залива осудили акты вандализма в отношении четырех торговых судов в водах Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в заявлениях египетского МИД и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Египет выступил с жёстким осуждением диверсии в акватории ОАЭ и нарушении безопасности эмиратов. Египетский МИД подчеркнул в Facebook солидарность своего народа с жителями эмиратов в вопросе обеспечения безопасности.

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни назвал инцидент опасной эскалацией, говорящей о недобрых намерениях тех, кто осуществил диверсии. Столь безответственная активность чревата увеличением конфликтов в регионе и усилением напряженности, говорится в его заявлении на сайте организации.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД ОАЭ заявил об актах саботажа в отношении четырех коммерческих судов, имевших место 12 мая в исключительной экономической зоне страны. Подробности инцидента не приводились, отмечалось лишь, что утечек топлива не было и никто не пострадал.

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