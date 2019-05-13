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Эксперт рассказал, откуда комплекс С-300 мог попасть в США

Политика

Вероятно, передали украинские власти

Эксперт рассказал, откуда комплекс С-300 мог попасть в США
Иллюстрация: Mil.ru
ЗРС С-300

Москва, 13 мая 2019, 03:29 — REGNUM  Российский зенитный ракетный комплекс С-300 мог быть передан Соединенным Штатам украинской стороной. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя опубликованный в сети снимок военной техники на полигоне в США.

По словам Коротченко, минобороны Украины в период президентства Петра Порошенко предоставило американским военным доступ к образцам советской военной техники в рамках секретной программы сотрудничества. Среди этой техники был и комплекс С-300, который, вероятно, украинские власти отправили в США.

Речь идет об образце техники, разработанной в СССР в 1980-х годах. Никаких актуальных секретных сведений о российском вооружении получить из него нельзя, пояснил эксперт РИА Новости.

Ранее в интернете появилась фотография, запечатлевшая командный пункт и ракетные пусковые установки на американском полигоне. Издание Defence Blog указало на присутствие на снимке зенитной ракетной системы С-300ПТ.

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