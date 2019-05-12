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Медведчук: «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова к выборам в Раду

Политика

«Я человек, которому абсолютно всё равно, когда будут выборы в Верховную раду»

Медведчук: «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова к выборам в Раду
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 12 мая 2019, 23:24 — REGNUM  Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова к выборам в Верховную раду на Украине. Об этом сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter.

«Я человек, которому абсолютно всё равно, когда будут выборы в Верховную раду, — отметил Медведчук. — Наша партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже готова к выборам».

Напомним, ранее команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, в котором смонтирован опрос множества киевлян по вопросу роспуска Верховной рады. Большинство опрошенных в ролике высказываются за досрочный роспуск Рады.

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