Медведчук: «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова к выборам в Раду

Киев, , 23:24 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова к выборам в Верховную раду на Украине. Об этом сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter.

«Я человек, которому абсолютно всё равно, когда будут выборы в Верховную раду, — отметил Медведчук. — Наша партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже готова к выборам».

Напомним, ранее команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, в котором смонтирован опрос множества киевлян по вопросу роспуска Верховной рады. Большинство опрошенных в ролике высказываются за досрочный роспуск Рады.

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