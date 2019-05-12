Воскресенье, 12 Мая 2019 года
22:52:12 МСК

Глава МИД Украины посетит Брюссель 13-14 мая

Политика

«Восточное партнёрство» — программа Евросоюза для постсоветских республик

Глава МИД Украины посетит Брюссель 13-14 мая
Иллюстрация: Gov.ua
Павел Климкин

Киев, 12 мая 2019, 21:57 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который 13−14 мая посетит Брюссель, примет участие в заседании представителей стран-участниц «Восточного партнерства». Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«13−14 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Климкин примет участие в ряде мероприятий по случаю празднования десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Читайте также: Минск призывает ЕС к базовому соглашению

Напомним, «Восточное партнёрство» — программа Евросоюза для постсоветских республик, которая является польско-шведской разработкой и реализуется с 2009 года. Её участницами являются Украина, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия и Молдавия.

Читайте также: Лукашенко в Брюсселе заменит Макей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Восточное партнерство»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить