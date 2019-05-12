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Песков: Путин проведет совещания по ОПК в новом формате

Политика

«Это так»

Песков: Путин проведет совещания по ОПК в новом формате
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВПК

Москва, 12 мая 2019, 20:49 — REGNUM  Серию совещаний, посвящённую вопросам Оборонно-промышленного комплекса (ОПК), начнёт президент России Владимир Путин с 13 мая 2019 г. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

По его словам, совещания по военной тематике пройдут в новом формате.

«Да, — сказал представитель Кремля. — Это так».

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ходе маневров «Восток-2018» в Забайкалье заявил, что Россия является миролюбивым государством. По его словам, каких-либо агрессивных намерений нет и не может быть.

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