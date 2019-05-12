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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на G20 в Японии

Политика

Лидеры двух стран могут обсудить спорные торговые вопросы

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на G20 в Японии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Вашингтон, 12 мая 2019, 18:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести рабочую встречу в конце июня в Японии, где пройдет саммит G20. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.

По его словам, шансы на проведение встречи между лидерами двух государства можно назвать «хорошими». Кадлоу добавил, что Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить спорные торговые вопросы.

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Ранее президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что Китаю не стоит ждать очередных президентских выборов в США в надежде, что к власти придет демократ. По его словам, Пекину следует поторопиться и заключить торговую сделку с Вашингтоном.

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Торговая война между Китаем и США
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