Иран пугает США «ударом в голову»

Тегеран, , 17:59 — REGNUM США могут получить «удар в голову» в случае агрессии против Ирана. Об этом, как передает Daily Sabah, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизад.

«Если (вооруженные силы США) сделают шаг (против Ирана), мы ударим их в голову», — сказал Хаджизад.

Высокопоставленный военный добавил, что ранее военное присутствие США в регионе представляло серьезную угрозу для Ирана, однако теперь ситуация изменилась в лучшую сторону.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что Иран в последние недели предпринял целый ряд угрожающих «действий и заявлений».

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