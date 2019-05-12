Воскресенье, 12 Мая 2019 года
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Иран пугает США «ударом в голову»

Политика

Высокопоставленный военный добавил, что ранее военное присутствие США в регионе представляло серьезную угрозу для Ирана

Иран пугает США «ударом в голову»
Иллюстрация: Khamenei.ir
КСИР

Тегеран, 12 мая 2019, 17:59 — REGNUM  США могут получить «удар в голову» в случае агрессии против Ирана. Об этом, как передает Daily Sabah, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизад.

«Если (вооруженные силы США) сделают шаг (против Ирана), мы ударим их в голову», — сказал Хаджизад.

Высокопоставленный военный добавил, что ранее военное присутствие США в регионе представляло серьезную угрозу для Ирана, однако теперь ситуация изменилась в лучшую сторону.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что Иран в последние недели предпринял целый ряд угрожающих «действий и заявлений».

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Противостояние Ирана и США
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