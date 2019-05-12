После Венесуэлы очередь Ирана?

Станислав Тарасов, , 17:20 — REGNUM

США продолжают сжимать военную пружину вокруг Ирана. ВВС сообщает, что Вашингтон направляют в регион Персидского залива систему Patriot и несколько дополнительных боевых кораблей. К боевой группе авианосца «Абрахам Линкольн», который уже прошел Суэцкий канал, присоединится десантный корабль «Арлингтон», на американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики Б-52.

Одновременно, согласно иранскому изданию Kayhan, возобновились разговоры о создании на Ближнем Востоке так называемого «арабского НАТО» с целью — согласно американской терминологии — противостояния «опасности, исходящей от Ирана». Предполагается, что в него войдут шесть государств региона: Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман. Возможно, что также Египет и Иордания. То есть уже в который США выводят Тегеран в центр своей ближневосточной игры. При этом в Пентагоне не уточняют причины военных приготовлений и не указывают на конкретные действия, которых они опасаются со стороны Ирана. Ранее американская пресса сообщала, что якобы Белый дом получил данные израильской разведки о неких приготовлениях Ирана в Ираке, направленных против США. Потом, когда Тегеран заявил, что может при определенных условиях в ответ на нефтяные санкции Вашингтона блокировать Персидский залив, министерство транспорта США распространило предупреждение, согласно которому американские коммерческие суда, включая нефтяные танкеры, могут подвергаться угрозам со стороны Ирана.

В этой связи командующий базирующегося в Бахрейне 5-го флота США Джим Маллой заявил, что «подчиненные ему силы находятся в повышенном уровне готовности, однако США не ведут подготовку к войне с Ираном». Тем не менее, с Персидским заливом ясно — тут существует хоть какая-то, правда, высказываемая пока теоретически конкретика относительно ожидаемых опасностей американцами со стороны иранцев. Но Вашингтон, как считает Bloomberg, ради эскалации боевых действий против Тегерана может использовать любой повод или событие, которое можно будет связать с Ираном — будь то Йемен, Сирия, Ирак. Ведь США требуют от Тегерана «изменить свою политику в регионе фундаментальным образом», периодически выплескивая огромные лавы «иранских угроз и рисков», держат весь Ближний Восток в режиме высокого напряжения. Государственный секретарь США Майк Помпео детализирует при этом, указывая на шиитских боевиков, хуситов или «Хезболлу».

В то же время Белый дом плетет тонкие интриги, намекая Тегерану, что тот может еще «обнулить счетчик», вступив в переговоры с Вашингтоном, хотя бы в данном случае телефонные. Такое заявление было сделано президентом США Дональдом Трампом. И получилась незадача. Глава политического бюро Корпуса стражей Исламской революции Ирана Ядолла Джавани заявил, что Иран не собирается вести переговоры с американцами, как бы намекая им на то, что раз они решили действовать, то пускай действуют. Но хотя определенные силы в Вашингтоне чуть ли не открыто анонсирует войну с Ираном, по оценке многих американских экспертов, «говорить о таком сценарии всегда проще, нежели его реализовать». Тогда в чем же дело? Похоже, что США стремятся спровоцировать Тегеран заявить о полном выходе из ядерного соглашения, чтобы в дальнейшем добиваться его более серьезной международной изоляции и создать условия для выстраивания «убедительной» базы для реализации «эксклюзивных заготовок» по свержению иранского правительства.

После выхода из ядерного соглашения США делают в эту сторону шаг за шагом, наращивая давление. На днях Трамп подписал указ о введении санкций в отношении ряда секторов иранской экономики, которые затрагивают железо, сталь, медь, алюминий и являются другим важным источником дохода для Ирана. Более того, американцы вынуждают своих союзников, в том числе и Турцию, присоединяться к таким мерам, что, по мнению CNBC, имеет «сознательно провокационный характер». Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон «США не стремится начать войну с иранским режимом», но готов прибегать в отношении к нему как к традиционной, так и к «мягкой силе». Не исключено, что, как пишет The Wall Street Journal, «теперь Пентагон производит перераспределение своих приоритетов на иранском направлении, чтобы сковать возможности действий России, Китая и даже Турции в Латинской Америке».

Так вашингтонская «команда Б», куда входят Болтон и Помпео, пытаются создать еще один глобальный фронт. Во всяком случае, так считает экс-советник президента США Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. Ранее Болтон уже объявлял, что в Венесуэле при поддержке Вашингтона скоро может произойти смена власти, однако это не привело ни к каким особенным последствиям, поскольку мятеж против президента Николаса Мадуро потерпел фиаско. Так может быть и в Иране. Хотя раз рассматриваются и жесткие варианты, нужно ждать новых важных событий.