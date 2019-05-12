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Команда Зеленского создала видеопетицию о роспуске Рады

Политика

Лояльная Порошенко Верховная рада не хочет уходить раньше срока

Киев, 12 мая 2019, 14:56 — REGNUM  Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на видеохостинге YouTube видеообращение, в котором граждан Украины спрашивают, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.

В Видеоролике сказано, что что команда Зеленского, и граждане его поддержавшие, создают видеопетицию к избранному президенту.

«Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении.

В самом видеоролике смонтирован опрос множества киевлян по вопросу роспуска Верховной рады. Большинство опрошенных в ролике высказываются за досрочный роспуск Рады. Также команда Зеленского отмечает, что уровень доверия граждан к Раде составляет «не более 4%».

В настоящее время количество просмотров ролика составляет только 66,1 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский надеялся провести инаугурацию 19 мая, чтобы успеть издать указ о роспуске Рады до 27 мая — это крайний срок когда можно распустить раду в этом году (так как 27 октября должны пройти очередные выборы в Раду). Однако правящее большинство в Раде, лояльное действующему президенту Петру Порошенко, конечно же отклонило это предложение и заявило, что вопрос о дате инаугурации будет решен 14 мая, среди возможных дат — 28 мая и позднее.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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