Вильнюс, Литва, , 14:53 — REGNUM

Руководитель литовского избиркома Лаура Матийошайтите сегодня, 12 мая, в день выборов президента Литвы и двух референдумов, заранее объявила, что подсчёт голосов на этих выборах будет дольше, чем обычно и ждать какие-то значительные результаты к полуночи, очевидно, не стоит, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это она объяснила активностью избирателей во время шести дней досрочного голосования.

Такой длительный срок — в шесть дней — в Литве применяется впервые, в итоге заранее проголосовало свыше 10% избирателей. Кроме того, помимо результатов выборов, члены комиссий будут заняты обработкой данных сразу двух референдумов.

Явка избирателей на выборах, как становится вероятно в эти минуты, превысит барьер в 50%, однако не ясно, будет ли достигнута эта отметка в референдумах — часть избирателей сегодня во время голосования отказываются брать один или два бюллетеня референдумов. Пример им подали сами политики — уходящая президент Даля Грибаускайте демонстративно не стала голосовать на референдуме о сокращении численности депутатов парламента, также поступила кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, а почётный председатель консерваторов Витаутас Ландсбергис не стал участвовать в обоих референдумах — о численности парламента и либерализации закона о гражданстве, который облегчит получения второго гражданства без потери литовского.

Явка избирателей на 14.00 местного времени (совпадает с московским) составила 26,37%, учитывая активность во время досрочного голосования общая явка составляет уже 37,12%.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.