В Раде хотят обвинить Россию в дискриминации малых коренных народов

Киев, , 14:27 — REGNUM Фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории Российской Федерации. Соответствующее сообщение появилось на сайте партии пока ещё действующего президента страны.

«В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10 125 «Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Проект постановления носит голословный и отчетливо антироссийский характер и напоминает американский закон «О порабощенных нациях», который был принят по инициативе украинских антикоммунистов после Второй мировой войны.

В этом проекте постановления сказано, что в России якобы притесняются народы Северного Кавказа, «Идель-Урала», Сибири и других российских регионов. Подчеркивается, что Москва якобы усилила давление на малые народы в 2014 году.

Утверждается, что российские власти якобы преследуют представителей коренных народов России за их политические убеждения. Москва обвиняется в отсутствии справедливого и прозрачного расследования различных преступлений в отношении представителей коренных народов, препятствовании правоохранительными органами проведению мирных протестов, запрете деятельности национальных обществ, организаций и движений.