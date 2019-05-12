Премьера Литвы разозлило «щебетание» политиков о гражданском обществе

Вильнюс, , 13:29 — REGNUM Премьер-министр, кандидат в президенты Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 12 мая, голосуя на выборах президента, резко раскритиковал политиков, которые демонстративно отказываются принимать участие в обеих референдумах, которые сегодня проходят в Литве одновременно с президентскими выборами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это выглядит очень странно, когда люди, политики во время предвыборной кампании, красиво щёлкают, щебечут, что необходимо (Литве) гражданское общество, которое должно решать главные жизненные вопросы, а в страхе перед людьми показывают другой пример. Надо участвовать, выбрать, а уже как проголосовать — это дело каждого», — сказал премьер на избирательном участке, куда пришёл со всей семьёй — супругой и двумя детьми.

В двух референдумах по изменению конституции один посвящён законодательству о гражданстве — в Литве его хотят либерализовать, а второй — вопросу сокращения численности парламента.

Ранее уходящая президент Даля Грибаускайте демонстративно не стала брать бюллетень с вопросом о сокращении численности парламента, сказав, что этот вопрос не является важным. Её примеру последовала и кандидат в президенты от консерваторов — Ингрида Шимоните.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.