Председатель литовского парламента намекнул на раскол «аграриев»

Вильнюс, , 13:09 — REGNUM Проголосовавший на выборах президента Литвы, которые проходят сегодня, 12 мая, председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил, что ультиматум председателя Союза крестьян и зелёных Рамунаса Карбаускиса покинуть власть в случае неудачи премьера Саулюса Сквернялиса на выборах, — это эмоции из-за предвыборного волнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Карбаускис несколько раз повторил, что его фракция в случае проигрыша Сквернялиса выйдет из правящей коалиции и распустит правительство.

«Руководство Сейма избирается на весь срок полномочий и, думаю, мы будем и дальше работать в независимости от того, будут результаты выборов такими, или другими. Партия — не залог, фракция — не депозит», — заявил Пранцкетис.

Отметим, что в литовской политической истории расколы фракций в парламенте — достаточно частое явление, а подобной риторикой сегодня Пранцкетис по сути открыл путь для сохранения собственного поста (председатель парламента в Литве — вторая по значимости должность в стране, согласно литовской конституции), например, уже от имени другой партии, если «аграрии» действительно покинут власть в случае провала Сквернялиса.

При этом он выразил уверенность, что во втором туре выборов будет состязаться кандидат «аграриев» Саулюс Сквернялис и кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.