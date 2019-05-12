Готовится книга-альбом о вкладе народа Узбекистана в Победу над фашизмом

Ташкент, , 13:05 — REGNUM В настоящее время к изданию готовится книга-альбом, посвященная вкладу народа Узбекистана в Победу над фашизмом, в которой будут представлены важные исторические факты, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжествах, посвященных 9 мая.

Глава Узбекистана сообщил, что «в следующем году в международном масштабе будет широко отмечаться 75-летие Великой Победы, совместно со странами СНГ мы проводим огромную подготовительную работу, чтобы достойно и на высоком уровне отметить эту знаменательную дату».

«Хочу также сообщить, что в одном из самых живописных мест Ташкента к юбилейной дате будет построен прекрасный парк Победы. Проектно-строительные работы уже начаты. Этот парк станет еще одним практическим воплощением нашего преклонения перед подвигом народа в той жестокой войне», подчеркнул Мирзиёев.

По его словам, в парке на основе разработанного современного архитектурного проекта будет возведен Музей славы, а «в формировании этого величественного мемориального комплекса, в том числе экспозиции музея, мы будем опираться на предложения и рекомендации наших уважаемых ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности».

«В связи с этим, думаю, нам следует более глубоко изучать нелегкий жизненный путь наших соотечественников, внесших достойный вклад в Великую Победу, их мужество и героизм, проводить по этой тематике новые научные исследования, создавать яркие художественные произведения, кинофильмы, спектакли. Молодежь должна осознавать, благодаря кому в течение почти 75-ти лет мы живем в мире и спокойствии, не зная, что такое война», указал президент.

Он также отметил, что «к большому сожалению, все меньше остается среди нас тех, кто принимал непосредственное участие в кровопролитных боях. И такие люди, каждое их слово имеют для нас особую ценность».

«Нам нужно собирать все свидетельства очевидцев войны, данные о героях и доводить их до населения. Было бы целесообразно организовать на местах, в образовательных учреждениях постоянно действующие экспозиции «Герои нашей махалли», «Защитники Родины», сказал Мирзиёев.

При этом, отметил он, здесь должны быть отражены фактические данные не только об участниках Второй мировой войны, но также о солдатах и офицерах, проявивших мужество при защите нашей мирной и благополучной жизни в годы независимости.

Именно так, подчеркнул президент, мы сможем донести до потомков свою великую историю, передать им славные традиции мужества и отваги и если не начать эту работу сегодня, завтра уже может быть поздно.

«Пользуясь возможностью, я призываю всех вас еще глубже, еще активнее изучать историю. Эффективно противостоять различным вызовам и угрозам современного мира может лишь тот, кто делает выводы из уроков истории. Он способен объективно и справедливо оценить и нынешнюю ситуацию, и будущие процессы. В наше непростое, стремительно меняющееся время это является самым важным условием обеспечения мира, стабильности и прогресса», заявил президент.