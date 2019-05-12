Мирзиёев предложил установить в Ташкенте памятник матери «Ода стойкости»

Ташкент, , 13:03 — REGNUM В Узбекистане немало стойких и терпеливых, обладающих твердой волей женщин, в годы войны именно они стали олицетворением священного образа Родины-матери, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжествах, посвященных 9 мая.

«Хочу привести один пример», сказал президент — до войны в поселке Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области жила семья Холмата и Зульфии Закировых. После смерти мужа Зульфия одна воспитала пятерых сыновей и дочь.

«Во Второй мировой войне она потеряла всех своих сыновей — Исокджона, Ахмаджона, Мамаджона, Вахобджона, Юсуфджона», поведал президент.

Безусловно, подчеркнул он, не каждый способен устоять под таким жестоким ударом судьбы, ведь для матери нет страшнее раны и сильнее боли, чем гибель детей.

«Однако Зульфия Закирова смогла выдержать это немыслимое испытание. Какой непоколебимой, железной волей должен обладать человек, который пять раз подвергался таким мучительным страданиям и каждый раз, находя в себе силы, твердо вставал на ноги, чтобы жить дальше!», сказал глава Узбекистана.

В этой кровавой войне, продолжил он, овдовели четыре ее невестки, осиротели пятеро внуков, сама она носила траур всю оставшуюся жизнь, но ни на миг не покидали ее, придавали ей силы память о сыновьях, надежда на то, что осуществятся мечты и чаяния ее невесток и внуков.

«Заботясь об их дальнейшей судьбе, Зульфия-ая (ая — дословно «мать») говорила невесткам: «Можете устраивать свою личную жизнь, я не против». А те, следуя примеру Зульфии-ая, поддерживали ее, оставались верными своим погибшим супругам и семье», — отметил Мирзиёев.

Думаю, указал он, в этом и заключаются подлинное мужество и стойкость узбекских женщин, узбекского народа. Это и есть ода великой любви и верности.

«Вот с кого молодежь должна брать пример! Сталкиваясь с различными трудностями в жизни, молодой человек должен не терять надежду, идти только вперед, и лишь так он преодолеет любые испытания. В этом плане, несомненно, жизненный подвиг семьи Закировых может стать школой воспитания подрастающего поколения», подчеркнул президент.

Уверен, сказал он, что наша общественность поддержит предложение о том, чтобы в создаваемом в Ташкенте парке Победы установить в честь простой узбекской женщины Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его «Ода стойкости»