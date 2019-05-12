Экс-президент Адамкус заявил, что о реформах в Литве только говорят

Вильнюс, , 12:31 — REGNUM Дважды бывший президент Литвы Валдас Адамкус сегодня, 12 мая, голосуя на выборах президента Литвы заявил, что, по его мнению, в Литве о реформах только говорят, но в реальности они не проводятся, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом он продолжает считать, что основная роль президента страны — в проведении внешней политики.

«Мне кажется (у президента) — две основные (работы). Первая, которая указана в конституции, как главная задача президента — внешняя политика, безопасность Литвы и, конечно, благополучие людей — внутренняя политика, социальные вопросы, нерешённые наши проблемы. О реформах говорят, но они никуда не идут», — сказал Адамкус.

При этом, сказал Адамкус, ему было легко определиться, за кого голосовать. «Меня не нужно было уговаривать, я знал кандидата, за которого высказался» — отметил он. В 2004 году экономист Гитанас Науседа работал в предвыборном штабе Адамкуса, а затем стал его общественным советником по экономическим вопросам.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.