12 мая 2019 | Время чтения 4 мин

Смысл празднования Девятого мая не в том, чтобы обсуждать паясничанье очередного телевожатого, позабавившего публику грозным «мы можем повторить». Это день радости и благодарения по избавлению человеческого рода от страшнейшей угрозы, нависшей над ним. День памяти и осознания заветных слов «никогда снова». Клятвенный обет не допустить такого снова. И это должно объединить в этот день нас всех.

Авигдор Эскин, , 12:30 — REGNUM

Семьдесят четвертая годовщина разгрома нацистской орды была отмечена широкими празднествами во всем мире и колоссальными шествиями во всех городах России. Вместе с этим умножились скептические и критические выпады против образа празднований со стороны мыслящих и пишущих всех категорий.

Посудите сами. Утром 9 мая люди включили государственный телеканал и обнаружили, что репортаж с Красной площади ведёт Ольга Скабеева, а из студии ей ассистирует её супруг Евгений Попов. Эта пара выходит в эфир по будням два раза в день, и у них есть в некоторой степени «поддержка и энтузиазм миллионов». Однако есть и немалое множество тех, кто выключил телеприбор незамедлительно, услышав голос телевожатой. Не ошибёмся, если предположим, что среди держащих перья срочнописи процент скрививших лица был особо высоким. Они и так соревновались накануне в разъяснениях, почему в этом году не вознамерились участвовать в акции «Бессмертный полк».

По большей части перекорников смущала открытость методов мобилизации государственных структур и «Единой России». Иные жаловались на зелёный свет просталинской символике в ходе мероприятия.

Они не знали ещё, что освещение Дня Победы будет отдано на растерзание забиякам с телеристалищ. Нетрудно предположить, что в следующем году число отвернувшихся от государственный торжеств увеличится. Скептицизм начнёт перерастать в открытое недовольство. И мы говорим не об оппозиционно настроенных авторах, а о рисовальщиках общественного мнения, которые в рабочее время прославляют и защищают официальную линию. С появлением на акции «Бессмертный полк» несметного множества образов Сталина и символики «Единой России» появилась реальная гроза преобразования сегодняшнего Девятого мая в Седьмое ноября советских времён.

Не умолкают также голоса тех, кто ссылается на официальные цифры числа погибших советских граждан и видит в любом упоминании Второй мировой войны зов скорби. Для убедительности прибавляют, что первые двадцать лет после Победы не устраивали парадов и торжеств.

И мы ещё не приблизились к тем, кто мыслит созвучно с бранным определением торжеств «победобесием». Впрочем, диалог и полемика с этой группой бесполезны по причине её фанатической закрытости.

Мы же укажем на близорукость всех скептиков и низвергателей «официальной версии». Их неспособность признать величие самого факта разгрома нацистской империи вызывает изумление. В этом контексте хочется вспомнить слова о Девятом мае оппозиционного историка Марка Солонина. Он заявил резко и безапелляционно, что любой нормальный человек видит в этом дне праздник победы над абсолютным злом. Иными словами, мыслящий и зрячий может относиться сколь угодно критически к политике СССР в 1939—1941 годах, может ужасаться поражениями и потерями в первые два года войны, но понимать при этом монументальную значимость самой победы над нацистской угрозой человечеству. Иными словами, можно бичевать довоенную политику Сталина сколь угодно яростно и возмущённо, но как это может умалить значение ликвидации империи абсолютного зла, отмечаемое Девятого мая?

Если мы хотим взглянуть на минувшую эпоху с высоты обобщения, то обнаружим около ста миллионов людей, погибших насильственной смертью в первой половине двадцатого века. Тут учтены жертвы коммунистического террора, погибшие в Первой мировой и Гражданской войне в Испании. Однако больше половины убитых приходится на пору гитлеровской агрессии. Важно осознать, что вторая половина двадцатого века была для Европы почти полностью бескровной. Иными словами, именно разгром нацизма привёл к прекращению губительной волны на европейском континенте.

Мы оперируем неоспоримыми фактами и задаём риторический вопрос: как можно не праздновать избавление человечества от самой ужасающей убийственной силы? Если Всевышний послал людскому роду такое избавление и излечение, то отказ от признания и благодарственного празднования представляется существенным нравственным пороком.

Человек может отнестись с отторжением к телерепортажам о праздновании Девятого мая, когда их ведут журналисты с дурной славой. Кому-то может быть не по душе способ организации и проведения торжественный мероприятий. Тогда пусть отметит великую дату чтением псалмов, молитвенным собранием, посещением памятников и могил, публичным чтением и обсуждением воспоминаний о тех монументальных событиях. Можно найти подобающий каждому способ отметить и возблагодарить за избавление.

К примеру, в Израиле немало людей не готовы отмечать никакую дату по обычному гражданскому календарю. Им была в подмогу инициатива еврейского российского филантропа Германа Захарьяева, предложившего отмечать избавление от нацизма по библейскому календарю ежегодно, беря отсчёт от дня капитуляции нацистской Германии, пришедшемся на 26 ияра в 1945 году. Сейчас это поддерживается в Израиле законом, установленным Кнессетом.

Смысл празднования Девятого мая не в том, чтобы обсуждать паясничанье очередного телевожатого, позабавившего публику грозным «мы можем повторить». Это день радости и благодарения по избавлению человеческого рода от страшнейшей угрозы, нависшей над ним. День памяти и осознания заветных слов «никогда снова». Клятвенный обет не допустить такого снова. И это должно объединить в этот день нас всех.

Иерусалим