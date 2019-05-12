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Майк Помпео хочет найти общие интересы у США и России

Политика

Нынешний государственный секретарь США — лицемер и совершенно этого не скрывает

Вашингтон, 12 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что его стран и Российской Федерации удастся найти общие интересы во множестве сфер. В качестве примера таких «общих интересов» Помпео привел совместную работу в Сирии и Афганистане. Соответствующее заявление он сделал в интервью CNBC.

«У нас состоялись хорошие переговоры по Венесуэле, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Финляндии… Ещё раз я встречусь с Лавровым и президентом Путиным в Сочи. Посмотрим, насколько большого прогресса мы сможем добиться», — рассказал Помпео о своих переговорах с русскими.

Он подчеркнул, что ему хотелось бы добиться некоторого сближения с Москвой.

Что касается Венесуэлы, то по словам Помпео, США якобы хотят лишь одного — отсутствия иностранного вмешательства. ПО всей видимости свое наглое вмешательство в дела Венесуэлы Вашингтон не считает иностранным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона запросила у российской стороны возможность организации рабочего визита госсекретаря Помпео в Россию в ближайшее время.

Российские власти ответили согласием. Помпео прибудет в Россию 13−14 мая. Уже точно состоятся его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Не исключено, что по итогам переговоров Помпео с лавровым их обоих примет российский лидер Владимир Путин.

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Российско-американские отношения
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