Кандидат в президенты Литвы уличил своих конкурентов в зависимостях

Вильнюс, , 11:56 — REGNUM Проголосовавший на выборах президента Литвы сегодня, 12 мая, кандидат от социал-демократов Витянис Андрюкайтис косвенно раскритиковал лидеров гонки — экономиста Гитанаса Науседу, премьера Саулюса Сквернялиса и консерватора Ингриду Шимоните, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, они зависят от разных могущественных в Литве теневых сил.

«Верю, что граждане проголосуют за президента, на которого не влияют банки, агроконцерны, который не врёт, который с другими главами Евросоюза будет способен разговаривать на разных иностранных языках, будет разбираться в ситуации, не будет новичком во внешней и внутренней политике», — сказал Андрюкайтис.

Науседа до выборов работал советником президента крупнейшего шведского банка в Литве SEB, а Сквернялис выдвинут в президенты от партии Союза крестьян и зелёных, лидер которого Рамунас Карбаускис до того, как ушёл в политику возглавлял компанию Agrokoncernas. Сквернялис также плохо владеет английским языком.

Андрюкайтис — позднее всех начал свою кампанию. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевой продукции вернулся ради неё из Брюсселя только 29 марта, однако за месяц взрастил свой рейтинг, согласно опросам общественного мнения, до четвёртой позиции.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.