Активность избирателей на выборах президента Литвы пока низкая

Вильнюс, , 11:52 — REGNUM Явка избирателей на выборах президента Литвы, которые проходят сегодня, 12 мая, к 10.00 по местному времени (совпадает с московским) составила 6,36%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным литовского избиркома, в 2014 году на предыдущих президентских выборах, к этому времени проголосовало 7,39% избирателей.

При этом тогда общая итоговая явка составила менее 50%. Однако 10,75% избирателей свои голоса отдали в дни досрочного голосования, а значит суммарная явка к этому моменту составляет уже 17,11%.

Отметим, что одновременно с президентскими выборами в Литве сегодня проходят два референдума, которые будут признаны состоявшимися только в том случае, если итоговая явка составит не менее 50% плюс один голос.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.