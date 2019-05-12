Избирком Литвы доволен досрочной явкой на выборах президента

Вильнюс, , 11:49 — REGNUM Литовский центризбирком огласил данные досрочного голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 мая. Согласно данным ЦИК, досрочно свой голос отдали 10,75% избирателей.

Для сравнения, пять лет назад, в 2014 году, явка во время досрочных выборов составила 6,02%. Однако тогда досрочное голосование длилось четыре дня, а в этот раз — шесть. Из-за этого в ЦИК Литвы не прогнозируют конечную явку. В 2014 году она не достигла 50%. На этот раз, из-за двух референдумов, в Литве рассчитывают на активность граждан — если явка будет ниже 50%, оба референдума автоматически будут признаны несостоявшимися.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.