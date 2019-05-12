Вильнюс, Литва, , 11:47 — REGNUM

Кандидат в президенты Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Ингрида Шимоните сегодня, 12 мая, голосуя на выборах президента Литвы, на избирательном участке взяла только два из трёх бюллетеней — выборов президента Литвы и об изменении конституции Литвы в вопросе двойного гражданства. Бюллетень с вопросом о сокращении числа парламента Шимоните не взяла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопросы журналистов, один из главных претендентов на победу призналась в физической усталости от прошедшей кампании. «Физическая усталость уже ощущается, но поскольку в политике я не первый день, то, знаете ли, ко всему привыкаешь», — говорила Шимоните, которая призналась, что наряду с усталостью чувствует и волнение.

Что касается отказа голосовать на одном из референдумов, то Шимоните сказала, что не считает это зазорным или плохим примером, а про то, что его будет игнорировать, она уже публично говорила.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.