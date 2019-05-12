Клинцевич: Заявлением о мощной армии Порошенко поскромничал

Москва, , 11:24 — REGNUM В Совфеде считают, что президент Украины Петр Порошенко, заявив о создании одной из самых сильных армий в Европе, поскромничал, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

«Петр Порошенко явно поскромничал. Надо было ему еще добавить, что при нем на Украине была создана одна из самых мощных экономик в Европе. И тогда, что называется, — картина маслом», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, отметил президент страны Петр Порошенко в Facebook.

По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он «принял страну без боеспособной армии».