Воскресенье, 12 Мая 2019 года
12:14:15 МСК

Клинцевич: Заявлением о мощной армии Порошенко поскромничал

Политика

Новая армия Украины

Москва, 12 мая 2019, 11:24 — REGNUM  В Совфеде считают, что президент Украины Петр Порошенко, заявив о создании одной из самых сильных армий в Европе, поскромничал, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

«Петр Порошенко явно поскромничал. Надо было ему еще добавить, что при нем на Украине была создана одна из самых мощных экономик в Европе. И тогда, что называется, — картина маслом», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, отметил президент страны Петр Порошенко в Facebook.

По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он «принял страну без боеспособной армии».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить