Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Джакарта, , 11:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что почти 500 сотрудников избирательных комиссий скончались при подсчете голосов после всеобщих выборов в стране. Об этом сегодня, 12 мая, пишет газета Strait Times.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Индонезии прошли одновременные всеобщие выборы всех уровней. Граждане страны выбирали президента и вице-президента, депутатов национального парламента, депутатов региональных законодательных собраний, депутатов муниципальных советов городского и районного уровня. Каждый избиратель должен был заполнить пять избирательных бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования.

Право голоса в Индонезии есть у 192 млн граждан. Явка на всеобщих выборах всех уровней составила 80%. нагрузка на избирательные комиссии была колоссальной. здоровье некоторых членов избиркомов не выдержало и они скончались при подсчете голосов.

Минздрав Индонезии сообщает, что по последним данным, 496 сотрудников скончались по всей стране после выборов, большинство из них, 131 человек, — в провинции Западная Джава. ЦИК Индонезии отмечает, что примерный возраст скончавшихся — от 50 до 70 лет.

«Смерти сотрудников избиркома — это не то, чего мы ожидали. Для исполнения их обязанностей требуется прекрасное здоровье. Тем не менее, у сотрудников, ранее страдающих какими-либо заболеваниями, после длительных часов работы начали проявляться симптомы», — заявил генеральный секретарь министерства здравоохранения Индонезии Оскар Примади.

Более 2,5 тыс. членов избиркомов попали в больницы с диагнозом переутомление.

Результаты всеобщих выборов всех уровней должны быть объявлены 22 мая.