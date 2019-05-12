Польский генерал считает, что плохие отношения с РФ — это поражение Польши

Варшава, , 10:52 — REGNUM Для Польши отсутствие дипломатических и политических контактов с Российской Федерацией — это вовсе не успех, а поражение. Об этом сегодня, 12 мая, пишет интернет-издание Defence24 со ссылкой на бывшего главу Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека.

«Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу», — сказал генерал Носек на конференции, организованной фондом Stratpoints.

Он напомнил, что Россия остается соседом Польши и продолжит им оставаться в будущем — от этого никуда не деться.

Также на конференции выступал бывший президент Польши Бронислав Комаровский, который, в свою очередь, заявил, что Варшаве во что бы то ни стало следует интегрироваться в западный мир по всем направлениям — политическом, экономическом, военном, в противном случае она станет «московской».

Бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк на этой же конференции заявил, что именно Польша из всех участников Североатлантического альянса предупредила о «российской угрозе» ещё в начале текущего десятилетия, когда военный блок НАТО собирался завершать операцию в Афганистане и вставал вопрос об утрате альянсом своего предназначения.

Выступила на конференции и бывший посол Польши в Москве Катажина Пелчиньская-Наленч. Она предложила польским политиком в вопросах российско-польских отношений поставить себя на место Москвы, чтобы можно было формулировать «адекватный ответ». Дипломат подчеркнула, что в Москве не рассматривают членов военного блока НАТО как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.