Зеленский не хочет быть пешкой во внутриполитической борьбе в США — WP

Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский не хочет, чтобы его втягивали во внутриполитическую борьбу в США, в частности в дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента СЩА Джо Байдена с украинской газовой компанией. Об этом пишет газетаThe Washington Postсо ссылкой на свои источники в команде Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США при президенте Бараке Обаме — Джо Байден объявил о намерении добиваться поста президента на выборах 2020 года. Байден с большой долей вероятности выиграет демократические праймериз и сразится с Дональдом Трампом.

Однако команда Трампа уже пытается найти какой-нибудь компромат на Байдена, и как оказалось, найти его можно на Украине. Дело в том, что сын Байдена был замешан в украинском газовом бизнесе и был связан с некоей украинской газовой фирмой, которая, в свою очередь, связана с одним из украинских олигархов.

Американские СМИ сообщили, что адвокат Трампа — Рудольф Джулиани собирался поехать в Киев, чтобы встретиться с представителями Зеленского или даже с ним самим, чтобы убедить начать расследование связей сына Байдена. Однак поездка Джулиани сорвалась — адвокат заявил, что в столице Украины он может столкнуться с «врагами США и врагами президента Трампа».

Теперь же источник в команде Зеленского сообщил газете The Washington Post, что избранный президент и его люди хотят дистанцироваться от внутриполитической борьбы в США и не быть в ней пешками. Также заявлено, что Зеленский исключает какое бы то ни было политическое давление для того, чтобы заставить украинские правоохранительные органы добиваться каких-либо целей Белого дома.