Киев, Украина, , 05:51 — REGNUM

Действующий президент Украины Пётр Порошенко принял страну без боеспособных вооруженных сил, а оставляет — с одной из самых сильных армий в Европе. Об этом говорится в публикации политика в соцсети Facebook.

Бой Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пять лет назад, отметил Порошенко, украинская армия была обезоружена «безответственными политиканами-пацифистами и пятой колонной», однако сегодня ВСУ — одна из сильнейших армий «европейского континента».

«Теперь Украина располагает военным потенциалом, достаточным для того, чтобы уверенно защищаться от врага», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства», в котором признается необходимость дальнейшего укрепления армии в «условиях длительной агрессии» со стороны России.

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