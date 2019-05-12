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Сирийские военные подошли к границе провинций Хама и Идлиб

Политика

Уничтожены командный пункт и оружейные склады террористов

Сирийские военные подошли к границе провинций Хама и Идлиб
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 12 мая 2019, 02:21 — REGNUM  Правительственные силы Сирии освободили от боевиков пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама, передает телеканал Al Mayadeen.

Операция была проведена 11 мая, её итогом стало уничтожение командного пункта и оружейных складов, принадлежавших группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селении Хасс.

Ранее подразделения сирийской армии уничтожили на северо-западе страны более 40 боевиков группировки, совершивших атаку на армейские позиции в Кфар-Набуде. Террористы пытались захватить контроль над этим поселком.

Как сообщало ИА REGNUM, командование сирийской армии в начале мая направило подкрепление на северо-запад страны, чтобы восстановить режим перемирия в зоне деэскалации Идлиб и освободить этот район от боевиков.

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Война в Сирии
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